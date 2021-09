Come arredare una casa a misura d'animale

Gli animali domestici sono a tutti gli effetti dei veri e propri membri della nostra famiglia: per questo motivo quando si arreda una casa non possiamo non pensare anche alle loro esigenze

Non è assolutamente retorica o ipocrisia affermare che un animale domestico rappresenti a tutti e gli effetti un membro della famiglia.

Ragione per la quale quando arrediamo la nostra casa bisogna anche pensare al benessere ed al rispetto della quotidianità dei nostri amici a 4 zampe (cani e gatti in primis).

Come creare un ambiente a misura di 4 zampe

- sistemare la cuccia in una zona dell'abitazione indisturbata, in modo tale che possano avere la loro tranquillità per fare i pisolini che vogliono

- la cuccia deve essere calda, confortevole e non troppo lontana da noi per fare sentire l'animale sempre protetto; evitare porta d'ingresso, coirridorio, i posti troppo ventilati o con troppe correnti d'aria

- come tipi di cuccia si possono scegliere i cuscini, le vaschette rigide (imbottite o meno), le casette coperte ed i lettini veri e propri.

- per quanto riguarda il cibo, appare preferibile posizionare la ciotola in soggiorno o in cucina; bisogna però saperli educare per capire quando è ora dello spuntino

- la casa deve essere attrezzata per fare giocare gli animali, quindi devono essere presenti tiragraffi ed aree di gioco in generale

- bisogna lasciare lo spazio perchè possano correre o rincorrere oggetti (palline o altro)

- i detersivi o in generale le sostanze tossiche devono essere tenute a debita distanza, oltre che dei bambini, anche degli animali; la distanza deve essere tale da non attirare il loro olfatto

- tenere sempre, soprattutto i gatti, lontani da piante come stelle di natale, edere, agrifoglio e ciclamini che risultano per loro particolarmente tossiche