Divano di casa - Scegliere il colore seguendo la cromoterapia

La scelta del divano da avere in casa è fondamentale non solo perchè deve essere comodo e confortevole ma anche perchè deve trasmetterci sensazioni positive attraverso il colore.

Per questo motivo la scelta del colore non deve seguire la regola del momento ma bisogna affidarsi alla cromoterapia.

Blu - E' il colore ideale per contrastare lo stress. Un divano con questa tonalità ci permetterà di sdraiarci e godere del meritato riposo. E' un colore che si abbina sia ad un soggiorno moderno che ad un soggiorno classico.

Bianco - E' uno dei colori più utilizzati perchè trasmette sensazione di pace. Ed è ovviamente adatto ad ogni tipo di arredamento e se non ci sono in casa bambini e/o animali.

Rosa - E' il colore della positività e dell'amore perfetto. Negli ultimi anni per il soggiorno è diventato pure un colore alla moda.

Viola - Le tinte scure conferiscono equilibrio alla stanza ed al primo sguardo trasmettono una sensazione di ordine e serenità. Si ritiene secondo la cromoterapia che questo colore sia in grado di allontanare rabbia e nervosismo. A questo divano possono essere abbinati cuscini bianchi.

Verde - E' un colore che trasmette anch'esso serenità e dà anche speranza ed allegria. Perfetto sia per le case in campagna che per le case in città. I divani di questo colore si abbinano bene a mobili antichi ed alla tappezzeria color ecrù.

Rosso - Quando si pensa al rosso si pensa a forza e dinamismo. In questo modo il divano rosso trasmetto energia e soprattutto riesce a dare quel tocco in più ad un soggiorno moderno. Nella versione più scura invece si presta ad un ambiente più elegante e raffinato.

Giallo - Nel cervello il colore giallo stimola senso di pace e felicità. Perfetto non solo per il soggiorno ma anche per gli uffici perchè conferisce anche senso di creatività.