Cemento a vista negli interni - Tutte le soluzioni

Da un po' di tempo a questa parte il cemento grezzo viene utilizzato non solo nel mondo industriale ma anche nelle abitazioni per la sua facilità di impiego, la durevolezza, la possibilità di realizzare grandi superfici e l'alta qualità estetica.

Pareti - Il cemento grezzo fa sì che si abbia un considerevole abbassamento dei costi: restano però visibili i casseri utilizzati per realizzare il cemento armato. Diverse invece le pareti ad effetto cemento dove ci sono anche delle finiture e si va a ricreare l'effetto del cemento.

Pavimenti - Il cemento dà la possibilità di ottenere un pavimento continuo ed adatto a tutti gli ambienti della casa. Per realizzarlo viene spesso utilizzato il cemento resina che garantisce un perfetto livellamento. Si può scegliere in alternativa anche un pavimento spatolato dove sono visibili i segni della lavorazione a mano.

Soffitti - Lasciare a vista il solaio con le travi è un modo di mettere a nudo la componente strutturale dell'edificio ma può servire anche come elemento decorativo. In assenza di queste strutture da valorizzare si possono realizzare soffitti ad effetto cemento per pareti e pavimenti.

Cucine su misura - Il cemento è un'ottima soluzione per realizzare cucine su misura. Si possono realizzare tutte le componenti, si dovranno aggiungere solo elettrodomestici, lavandini e fornelli. E' possibile anche far realizzare una struttura base in cemento e aggiungere ante, ripiani in altri materiali. E' spesso perfetto l'accostamento con il legno.

Bagno - E' possibile avere anche tutto il bagno in cemento. Per spezzare la pesantezza del grigio si possono aggiungere tocchi di colore con accessori, biancheria o rubinetteria sgargiante.

Tavoli - Sempre più spesso vengono commissionati tavoli o lampade in cemento. E' possibile però che in cemento possano essere realizzati anche arredi solidi e duraturi ed anche dalle forme complesse (attraverso l'uso di stampe). Il cemento è una materia fluida facilmente plasmabile.

Camini - Spesso il camino appare come qualcosa di freddo o di totalmente inserito in una parete. Un camino in legno restituisce alla casa un po' dell'aspetto rustico che aveva originariamente quando è stata costruita.

Scale - Una scala in muratura fa percepire spesso una stabilità maggiore rispetto a quelle in legno o in vestro. Con una scala in muratura non ci sono limitazioni in quanto a forma ma solo in quanto ad altezza dei gradini e larghezza minima.