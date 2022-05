Come arredare una casa con i soffitti alti

Da sempre destano particolare fascino tutte le abitazioni con soffitti molto alti. Al contempo però cercare e trovare l'arredamento giusto per un appartamento del genere non è sempre facile.

Bisogna infatti capire bene quali elementi valorizzare maggiormente per rendere ancora più ampia la stanza e dare un giusto effetto visivo e di design.

Illuminazione - L'altezza non comune dei soffitti comporta la necessità di lampade di dimensioni importanti in modo tale che i giochi di luce possano dare enfasi alle diverse stanze. Bisogna quindi utilizzare lampade che fanno risaltare il soffitto (il modello a sospensione è quello migliore sia dal punto di visa dell'efficacia che della scenografia).

Pareti - Per le pareti ed i muri la mezza altezza è la scelta ottimale se si vuole arredare con gusto. Gli spazi in questo modo verranno divisi con cura e non si impedirà mai la visione completa del soffitto. Il tocco in più può essere un vetro trasparente per chiudere lo spazio che si trova sopra la parete (in questo modo la luce si potrà ulteriormente diffondere).

Colori - L'estetica è fondamentale per evitare che le stanze risultino sproporzionate o troppo dispersive. L'altezza può 'ridursi' attraverso l'uso sapiente dei colori, in particolar modo quelli scuri. L'effetto opposto invece si ottiene con il colore bianco, ma in questo caso occorreranno lampadari e stampe alle pareti.

Controsoffitto - Per separare gli ambienti non ci sono solamente le pareti ma anche il controsoffitto. La soluzione ideale è il cartongesso per abbassare le dimensioni con i contrasti di colori e con faretti ad hoc.

Libreria - Una libreria di grandi dimensioni realizzata su misura è l'elemento che ci vuole per esporre oggetti e libri di ogni tipo. In cucina può essere inserita una dispensa con le stesse funzioni della libreria. Nella camera da letto si può sistemare un armadio grande (non solo per riporre abiti).

Soppalco - Il soppalco è un classico intramontabile di arredo per questo tipo di appartamenti. Si utilizza in questo modo lo spazio in verticale evitando che la stanza possa perdere luminosità. Grazie al soppalco un ambiente che sarebbe poco utilizzato può avere una seconda vita facendo guadagnare spazio in casa.