Casa - Come arredarla in stile 'industriale'

Una delle ultime tendenze in tema di abitazioni è quella di arredarla in stile 'industriale', prendendo spunto da alcune fabbriche o magazzini che sono stati successivamente convertiti in abitazioni.

Ecco quindi di seguito alcune idee per poter arredare la casa in stile 'industriale' forniti dagli esperti di habitissimo.it.

Ingresso - Indispensabile la presenza di mattoni rossi a vista per un'atmosfera che si ispira al loft. Bisogna poi aggiungere specchi, quadri decorativi e lampade e contenitori che si rifanno sempre allo stile industriale.

Soggiorno - Ideale la presenza di infissi e vetrate stile atelier con telai scuri e tendaggi molto pesanti. Se i soffitti sono troppo alti meglio realizzare un soppalco che consenta di poter creare un piccolo studio, una palestra o anche la camera degli ospiti.

Mobili - Lo stile industriale prevede che devono essere in metallo e legno al quale deve essere applicato uno speciale effetto che possa simulare il passare del tempo. L'ideale è rappresentato però da veri e propri oggetti vintage provenienti proprio da vecchie fabbriche.

Sala da pranzo - Un tavolo molto robusto come struttura che deve sembrare vissuto ed essere in legno o metallo. Se lo si vuole creare dal nulla si possono per esempio usare come piedi vecchie attrezzature alle quali fissare poi delle tavole in legno. Intorno al tavolo le sedie non devono essere tutte uguali, ma possono essere di differenti modelli e materiali. Per quanto riguarda l'illuminazione è necessario un lampadario sospeso magari con lampadine a vista (dove si vedono anche i filamenti).

Cucina - E' un ambiente nel quale per nessuno motivo si può rinunciare alla comodità. Per questo motivo vanno bene mobili dall'effetto vintage ma facili da pulire. Per creare l'atmosfera industriale si pul ricorre a rivestimenti effetto cemento per quanto riguarda i paraschizzi ed anche i piani di lavoro. Se si possiede un'isola o una penisola l'ideale è mettere ai lati sgabelli in legno o metallo.

Camera da letto - Parquet con effetto antico e parete in mattone o cemento sono gli elementi fondamentali. Per completare l'effetto è possibile aggiungere poltrone con rivestimento in pelle o lampade da parete modello architetto.

Studio - Libreria realizzata in pallet e scrivania su cavalletti sono perfette per creare l'atmosfera industriale desiderata. Per non rendere troppo monotono lo spazio dedito al lavoro è possibile aggiungere alcuini elementi di decoro, in primis una lampada da studio fotografico.