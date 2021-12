Natale 2021 - Come realizzare un puntale 'fai-da-te'

L'albero di Natale, soprattutto per gli appassionati, è un qualcosa di speciale in questo periodo. E spesso per renderlo ancora più speciale è necessario inserire qualcosa di originale, in special modo con riferimento al puntale.

Ecco alcuni esempi che potrebbero fare al caso nostro.

Puntale origami a forma di albero - Per realizzarlo è necessario avere a disposizione carta per origami, forbici, compasso, sfera di legno con foro centrale ed un bastoncino di legno. Con un compasso o con i coperchi dei barattoli di differenti dimensioni, disegnare dei cerchi sulla carta per poi ritagliarli. A questo punto piegare i dischi a metà e continuare a piegarli, fino a quando non ci si riesce più a farlo e con la forbice tagliare la punta. Ripetere la stessa operazione con gli altri dischi di carta di dimensioni diverse. Un volta terminato il tutto, prendere la sfera di legno con foro centrale e infilare il bastoncino al suo interno, così da farlo diventare il tronco dell’albero. Ora infilare i dischetti dal più grande al più piccolo sul bastoncino e in pochi secondi avremo il nostro albero di Natale.

Stella con pigne - E' la scelta per chi preferisce lo stile classico. E' necessario avere a disposizione 9 pigne piccole, colla a caldo, spugnetta, tempera bianca, cartoncino, forbici e nastrino. Per avere un effetto che richiama in pieno il Natale e la neve, le pigne devono essere colorate di bianco così da sembrare innevate. Intingere una spugnetta nella tempera (o acrilico) bianca e picchiettarla sulle punte della pigna. Mentre si aspetta che le pigne si asciughino, prendere un cartoncino e disegnare un cerchio la cui circonferenza deve essere in grado di contenere 8 pigne disposte a raggiera. Tagliare il cartoncino e con la colla al caldo, incollare al centro la pigna più piccola e le altre disposte in modo circolare. Nella parte posteriore del cartoncino, incollare un nastrino così da poterlo poi inserire sul ramo dell’albero e a questo punto il puntale è pronto a rendere unico il nostro albero.

Fiocco di Natale - E' la soluzione più semplice per chi ha meno tempo. Sono necessari una catena micro led, nastri di differenti altezze, spago e forbici. Tagliare due strisce di nastro lunghe 5 metri ciascuna e arrotolarle su sé stesse in modo da creare due ovali, uno con una lunghezza di 33 cm e l’altro di 16 cm. Lo stesso procedimento bisogna farlo con la catena a led in modo da creare un ovale di 30 cm. Ora legare ogni ovale con lo spago alla metà esatta e aprire i mezzi ovali in modo da far prendere volume. Unire i tre fiocchi tra di loro: il più grande sotto, la catena di luce al centro e il più piccolo nella parte più alta. Ora non resta che posizionare il fiocco sulla punta dell’albero, accendere le luci e ammirare l’effetto magico.

Puntale di stella luminosa - E' un qualcosa facile da realizzare e che rende l'albero brillante. Realizzare sul cartoncino la sagoma di una stella proporzionata alla grandezza dell’albero. Una volta ritagliata, sulle 5 punte creare dei fori grandi e piccoli così da ottenere una stella traforata. Partendo dalla punta di una stella, iniziare ad avvolgere il filo di spago fino a ricoprirla tutta. Ora dobbiamo semplicemente sistemare le piccole lampadine negli spazi del filo per non farle muovere. Una volta posizionata sull’albero e, accese le luci, queste creeranno un effetto irresistibile.

Puntale di stella intrecciata - Altra soluzione veloce ed originale che non potrà non essere notata. Prendiamo un cartoncino e tagliamo 20 strisce larghe 1 centimetro, l’importante è che siano tutte della stessa larghezza. Piegare due strisce a metà e segniamo il centro. Posizioniare le stelle a forma di croce e incollarle tra di loro con la colla a caldo. Successivamente appoggiare sulla croce 4 strisce verticali e 4 orizzontali. Intrecciare le strisce tra loro alternandole e fermarle sempre con la colla a caldo. A questo punto avremo ottenuto una scacchiera, posizioniare davanti a noi a rombo e partendo dal basso prendere la striscia di destra e quella di sinistra, unendo la punta con la colla a caldo. Ripetere il passaggio per ogni angolo così da ottenere delle punte arrotondate. Ripetere tutto il procedimento con l’altro cartoncino, quando anche la seconda stella sarà pronta, posizionarla capovolta sull’altra così da ottenere una stella a 8 punte. Intrecciare le strisce che sono rimaste fuori dall’intreccio e incollare con la colla a caldo eliminando il cartoncino in eccesso. A questo punto il puntale è pronto per essere sistemato sull’albero.