Natale ecosostenibile? Tutte le soluzioni possibili

Anche a Natale e nell'effettuare gli addobbi non bisogna mai dimenticarsi della necessità di rispettare l'ambiente.

Ecco di seguito alcuni consigli ed alcune idee che possono risultare utili per un natale 'ecosostenibile'.

Scegliere un albero di Natale artificiale (realizzato in poliestere e pvc) è preferibile se si abita in appartamento e vogliamo utilizzarlo per tanti anni consecutivi. Se per caso si romperà sarà possibile comunque utilizzarlo come decorazione per arricchire ulteriormente la nostra casa in stile natalizio.

L'albero vero è invece la scelta giusta per chi ha un giardino e può quindi farlo continuare a vivere oppure per coloro che sono in appartamento ma decidono di restituirlo una volta terminate le festività.

Nel momento in cui l'albero è vero bisogna evitare le luci perchè va innaffiato con regolarità. Altrimenti è sempre meglio scegliere quelle a led ed a bassa emissione di CO2.

Se l'albero è in giardino vanno utilizzate le luci che si alimentano ad energia solare che in questo modo consentono anche di fare economia.

Per quanto riguarda la decorazioni, anzichè acquistarne ogni anno delle nuove, è preferibile modificare e riciclare quelle che abbiamo già.

Capitolo regali. Sono stantissime le soluzioni ecosostenibili che possono essere scelti per parenti ed amici (libri, make up, prodotti alimentari). E' importante anche confezionare il regalo con la giusta carta da imballaggio.

Possiamo anche dare spazio alla fantasia decorando la carta regalo con spago, filo di stoffa, frutta essiccata, rametti di abete vero. Possibile pure utilizzare una sacca di stoffa o una borsa in tela annodate con un nastrino in tessuto.

