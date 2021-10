Stile delabrè - In cosa consiste e come ottenerlo

Quando in arredamento parliamo di delabrè (in francese significa qualcosa che si presenta in cattivo stato) ci riferiamo ad un gusto per la decadenza che si manifesta in relazione agli interni ma che si rafforza quando viene messo in contrapposizione con finiture ed arredi moderni.

Per avere effetto il delabrè è necessario che vi sia una parte dove è visibile l'effetto invecchiato che deve essere messa in contrapposizione con elementi nuovi.

Nell'interior design infatti per delabrè si intende superfici danneggiate dall'usura. L'ottenimento di questo stile comorta un recupero di quanto appartiene al passato (che si deve mostrare nella sua integrità) che però non deve essere restaurato ma riportato solamente allo stato originario attraverso l'eliminazione di vernici, intonaci o altri rivestimenti che si sono accumulati nel tempo.

E' necessario, per creare il giusto ambiente delabrè, che grazie alla creatività personale o di esperti si possa accostare e dare armonia ad elementi di stile ed epoche diverse. Il risultato d'insieme deve sembrare causale anche se in realtà c'è dietro un attento studio ed un altrettanto attenta cura dei dettagli.

Non ci sono regole che caratterizzano questo stile, ma tutto è basato sulla sensibilità e sul gusto personale. Se un luogo è per esempio già molto carico di storia basterà aggiungere dei pezzi d'arredo contemporanei che fanno al caso per raggiungere l'obiettivo.

Nel momento in cui non si riesce a mixare bene questo binomio nuovo-antico l'effetto negativo che si può ottenere è quello di far sembrare l'ambiente e/o lo spazio molto trasandato e poco elegante.

Il romanticismo del delabrè, ossia questo equilibrio tra vecchio e nuovo, richiama in un certo senso anche alla bellezza dell'imperfezione che è tipico della cultura giapponese del 'Wabi Sabi' e che caratterizza anche stili come il vintage o il bohemien.