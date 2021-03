Lavatrice: come scegliere quella giusta

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più importanti all'interno di una casa. Per questo motivo, quando si procede all'acquisto, occorre valutare attentamente dimensioni, capienza, programmi e tutto quello che rispecchia le nostre esigenze.

Spazio e modello

A carica frontale - Il modello più diffuso ma anche più ingombrate (per esempio rispetto a quello che ha carica dall'alto

A carica dall'alto - E' il modello ideale per coloro che hanno poco spazio perchè è più stretto rispetto a quello a carica frontale (lo sportello è nella parte superiore della lavatrice). Si tratta però di modelli con bassa capacità di carico

Slim - Valido anch'esso per gli spazi piccoli perchè arriva fino a 46 cm; la capacità di carico riesce comunque a restare buona

Dimensioni

Carica frontale - Altezza di 85 cm, larghezza di 60 cm, profondità di 60 cm

Carica all'alto - Larghezza arriva fino a 40 cm

Slim - La profondità può andare tra 33 e 46 cm

Capacità di carico

In commercio ne esistono con capacità di carico da 5 a 12 kg. Il miglior compromesso è sempre quello di una capacità di 7-8 kg in quanto anche nelle famiglie con tanti elementi è difficile che si possano accumulare sempre 12 kg di bucato.

Centrifuga

E' il numero di giri al minuto della lavatrice. Esistono delle ipotesi nei quali l'eccessivo numero di giri può compromettere il funzionamento della lavatrice a lungo termine. I più diffusi sono i modelli da 1.200 giri, meno utilizzati i modelli da 1.400/1.600 giri e quelli da 800 giri.

Programmi

Rapido - 15/45 minuti di lavaggio con le stesse caratteristiche di un lavaggio normale ma com risparmio di acqua ed energia.

Capi delicati - Lavaggio a freddo (30-40 gradi) e giri di centrifuga ridotti

Capi sportivi - Non un alto numero di giri ma tante fasi di risciacquo perchè spesso parliamo di indumenti in microfibra che devono essere lavati in modo approfondito

Cotone - E' quello presente in molte lavatrice e consente di lavare i capi di cotone a temperature che vanno dai 30 ai 90 gradi

Vapore - E' un programma presente in alcune lavatrici e consente di igienizzare al meglio i vestiti dei bambini, eliminando germi e batteri.

Classe energetica

I modelli di lavatrice di ultima generazione consumano in media 40 litri di acqua per ciclo. Per ridurre il consumo di energia è preferibile scegliere programmi che non vanno oltre i 40 gradi e soprattutto la classe energetica A+++.