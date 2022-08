Coltivare il basilico in terrazzo - Consigli utili

Non essendo particolarmente impegnativa, accade spesso che nei terrazzi o nei balconi possano spiccare delle piante di basilico.

Si tratta di una pianta aromatica (ricca di acqua, proteine e vitamine) in grado di arricchire tanti piatti in cucina, ideale come rimedio per allontanare le zanzare, ottimo 'medicinale' contro coliche o disturbi dell'apparato digerente, rimedio naturale per raffreddore, asma e tosse.

Come coltivare il basilico in vaso

- E' una pianta che cresce tutto l'anno ma che preferisce i mesi estivi (fino a febbraio di solito tende a non avere fiori). Per crescere bene ha bisogno di 6-8 ore di sole al giorno e di una terra sempre umida. Non bisogna però esagerare con l'acqua

- Può crescere in vaso all'estero o interno di una abitazione ma non deve stare mai sotto i 10 gradi

- Il periodo ideale per trapiantarla è fine maggio

- Il terreno ideale è quello misto, che assicuri anche un ristagno dell'acqua

- La pianta va innaffiata la mattina presto o la sera tardi, quando c'è molto caldo anche due volte al giorno; ma non bisogna mai farlo nelle ore più calde della giornata

- Se il basilico viene posizionato all'esterno sono necessari dei vasi di terracotta o plastica da mettere sul davanzale per fargli arrivare la luce diretta; all'interno invece può essere utilizzata la luce led diretta e fredda per 12 ore al giorno

- Se all'esterno il basilico deve essere posizionato in una zona nella quale la temperatura non scende mai sotto i 15 gradi e non ventosa. Il suolo deve essere sempre bagnato (due volte al giorno in estate, una in inverno)

- Le piante devono essere trapiantate a circa 20-30 cmq di distanza tra di loro; successivamente per usare le foglie bisogna attendere che la pianta si riprenda, mentre i fiori possono essere tagliati per favorire la crescita delle foglie