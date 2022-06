Come costruire fai-da-te un gazebo in legno

Gli amanti del fai-da-te che sono al contempo possessori di un giardino quest'anno, nel momento in cui non ne posseggono uno, potranno cimentarsi nella costruzione di un gazebo.

Ecco quello che c'è da fare, passo dopo passo.

Progettazione - In primis bisogna realizzare il progetto stabilendo la forma (quadrato, tondo, rettangolare), tenendo conto del budget e dello spazio a disposizione.

Preparazione terreno - Il terreno dovrà essere compato e pianeggiante per poter dare la massima stabilità alla struttura. Se non ci sono questi requisiti, il terreno andrà messo in piano.

Fondamenta per pavimentazione - Scavare le buche (in modo equidistante) dentro le quali inserire i pali di legno sui quali si reggerà la struttura. All'interno degli alloggiamenti adranno inseriti dei pozzetti in cemento vibrato che dovranno essere centrati e livellati. Successivamente dovranno esere posizionati i pali e versato del calcestruzzo all'interno delle buche. Il cemento deve riposare almeno per un notte. Poi sarà la volta del montaggio del pavimento. Esistono in commercio kit già pronti o listelli di legno già tagliati a misura. Il metodo più utilizzato per costruire il pavimento è quello ad incastro.

Montaggio staccionate - Le staccionate non possono mancare. Chi è abile nella lavorazione del legno può costruirle fai-da-te, gli altri possono comprarle prefabbricate (ne esistono di forme e dimensioni differenti). Si fissano al pavimento mediante fasce di metallo o cerniere.

Montaggio del tetto - E' la parte più importante del gazebo, ragione per la quale è preferibile ricorrere sempre ad un modello prefabbricato. In primis vanno montati i supporti, che possono essere curvi e coprire tutto il diametro del tetto oppure possono essere dei pali da fissare sullo scheletro del gazebo e tutti insieme al centro della struttura. Una volta montati e bloccati, va applicata una guaina leggera e i pannelli del rivestimento.

Arredamento gazebo - Divanetto, sedie, tavoli, cuscini. Possono essere aggiunti anche fiori freschi o lucine a batterie per utilizzarlo di sera e creare una atmosfera intima e raccolta.