Come allestire un terrazzo o giardino a misura di bambino

In inverno ed in autunno le temperature, la scuola e le tante attività non permettono ai bambini di trascorrere così tanto tempo all'aria aperta.

Per questo motivo con l'arrivo della bella stagione è fondamentale organizzare per i nostri piccoli dei giochi all'aperto. E se abbiamo un giardino o un terrazzo, ecco come renderlo perfettamente a misura di bambino.

Casetta di legno - La casa sull'albero o posizionata in giardino è la soluzione ideale per permettere ai bambini di trascorrere delle ore all'aria aperta in compagnia di pari età o dei genitori. Se lo spazio lo permette è possibile anche installare una tenda da campeggio, che si può montare e smontare (dipende ovviamente anche dalle dimensioni).

Piccola spiaggia - Se lo spazio lo permette si può realizzare una vasca di sabbia in legno o in plastica. La posizione migliore è una zona luminosa ed asciutta per evitare che si possa creare del muschio a causa dell'umidità.

Altalene e scivoli - Sono i giochi da sempre amati dai bambini e sono passatempi che non stancano mai. I modelli prescelti devono ovviamente essere stabili, sicuri, adatti all'età dei bambini. Se non c'è spazio a sufficienza si può optare per l'amaca.

Piscina gonfiabile - L'alternativa ideale per poter dare ai bambini qualche momento di refrigerio. Possono essere piscine semplici o arricchite con giochi d'acqua.

Creatività - Per cercare di alimentare la creatività e la fantasia dei bambini si possono posizionare in giardino o terrazzo tavolini, sedie, foglio, colori per permettergli di disegnare tutto quello che preferiscono. E' possibile, per chi ha spazio, aggiungere anche una lavagna.

Orto - In una piccola zona del giardino si possono seminare fiori e piante ed occuparsene insieme ai piccoli.

Cinema - Si può pensare di allestire un piccolo cinema sotto le stelle. Come? Munendosi di un telo, un proiettore e scegliendo un film o un cartone animato.