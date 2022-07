Barbecue - Come e dove posizionarlo al meglio

Negli ultimi anni è sensibilmente aumentato il numero di persone al quale piace cimentarsi con il barbecue, a maggior ragione per coloro che possiedono un giardino (ma anche un terrazzo o un balcone) e vogliono sfruttarlo nel periodo estivo.

Nel momento in cui ci si trova all'interno di un condominio è però necessario rispettare determinate regole (quando si ha un giardino l'ideale è a ridosso delle recinzioni). Ecco quali sono.

- tenere lontano dalla griglia bambini ed animali domestici

- avere una zona cottura in ordine e posizionare il barbecue su un appoggio in muratura

- non lasciare mai incustodita la postazione di cottura

- posizionare il barbecue lontano da alberi, vegetazione e tettoie (a meno che non ci sia una cappa traspirante)

- prima di pulire il barbecue assicurarsi che sia totalmente spendo e che il carbone sia freddo; non disperdere i residui di cenere e carbone nei rifiuti

- vicino alla zona cottura avere sempre a disposizione un secchio con della sabbia ed un tubo per irrigare

Posizionamento barbecue portatile - Si può mettere in diversi punti a seconda delle esigenze. La base deve essere sempre stabile e resistente. Lo spazio circostante la griglia deve essere sempre grande e libero per potersi muovere liberamente. Controllare sempre la direzione del vento per metterlo così in una posizione che eviti al fumo di entrare nella casa del vicino.

Posizionamento barbecue fisso - Essendo fisso la scelta del posizionamento deve essere molto accurat. Non esiste una normativa ad hoc, ragione per la quale prima di installarlo è bene andarsi ad informare con le autorità locali. La struttura, comunque, va sempre posizionata in una zona del terrazzo con accesso facilitato e con spazio attorno (per occuparsi facilmente della manutenzione).

Oltre a postazione e modello, bisogna scegliere anche il tipo di alimentazione (GPL o bombole). Se l'alimentazione è invece a legna e carbonella, non bisogna esagerare con l'utilizzo o posizionarlo in una zona dove c'è molta vegetazione (meglio una zona ventilata).

