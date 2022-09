Come detrarre dalle tasse gli interessi passivi del mutuo

La maggior parte di coloro che acquistano una casa lo fanno ricorrendo ad un mutuo. L'importo che viene ottenuto in prestito viene restituito attraverso il pagamento di rate mensili. All'interno della rata, come noto, non c'è solo parte della somma da restituire ma anche gli interessi maturati dall'istituto la cui percentuale dipende dal tasso sottoscritto al momento dell'ottenimento del prestito.

Questi interessi vengono chiamati interessi passivi e rappresentano quindi un costo extra rispetto alla somma ricevuta. Non possono superare una determinata soglia e possono essere però detratti a livello fiscale.

Vediamo come funziona.

Coloro che hanno richiesto un mutuo per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione possono ottenere una detrazione d'imposta sugli interessi passivi pari al 19% e fino ad un massimo di € 4.000,00.

I requisiti per poter ottenere questa detrazione sono i seguenti:

- la banca o l'ente che concede il mutuo deve avere sede in Italia o nell'UE

- il mutuo deve riferirsi all'acquisto della prima casa nella quale si avrà la residenza stabile (è possibile che l'immobile diventi anche la residenza di un congiunto)

- bisogna essere intestatari del mutuo e proprietari dell'immobile per avere diritto alla detrazione

- l'acquisto della casa deve essere stato formalizzato entro l'anno precedente o successivo a quello della stipula del mutuo

E' possibile detrarre gli interessi passivi (su mutui stipulati prima del 1993) anche in caso di abitazioni diverse da quella principale, ma in questo caso il limite di detrazione è di € 2.065,83.

Per gli immobili acquistati nel 1991 e nel 1992 è possibile ottenere la detrazione solamente se non sono stati dati in affitto ed hanno mantenuto la caratteristica di seconda casa.

Per quanto riguarda invece i mutui agrari la detrazione si può ottenere solo se la detrazione da ottenere è superiore al reddito dominicale o a quello agrario.