Armadio in corridoio - Le soluzioni migliori

Uno dei luoghi nei quali è possibile ricavare spazio quando ne abbiamo bisogno è sicuramente il corridoio. Lì infatti si possono ricavare piccoli armadi o piccoli ripostigli.

Prima di decidere quale modello scegliere, bisogna considerare alcuni aspetti. In primis che ogni elemento d'arredo ha bisogno di una progettazione ad hoc per integrarsi all'ambiente senza sembrare troppo ingombrante. In secondo luogo le linee devono essere semplici ed essenziali e se l'armadio è troppo stretto bisogna fare ricorso ai colori (le tinte chiare alle ante permettono di ottenere uno spazio curato ed ampio allo stesso tempo).

Armadio a scomparsa - E' la soluzione più utilizzata perchè conserva tutto quello che serve e sembra quasi che non ci sia. Per ottenere questo risultato la struttura da montare deve essere solida e le ante scorrevoli. Per un lavoro perfetto devono però essere curati i dettagli e soprattutto la scelta del colore.

Armadio a specchio - Spesso inserire in corridoi stretti e bui uno specchio sembra una cosa spaventosa. Nella realtà è la soluzione migliore perchè gli specchi fanno apparire gli ambienti più ampi. Basta montare degli specchi sulle ante e usare toni chiari per avere il giusto tocco di luce ed uno spazio che potrà essere sfruttato come si preferisce.

Armadio in cartongesso - E' il materiale ideale per coloro che hanno un budget ridotto e non vogliono comunque rinunciare all'armadio a muro. Il cartongesso può essere arricchito con console, cassetti e tutto ciò di cui si ha bisogno.

Armadio su misura - Se la casa è piccola o ad essere troppo piccolo e stretto è il corridoio, la soluzione migliore, anche se non meno economica, è l'armadio su misura. In questo modo si potrà sfruttare ogni cm a disposizione. Ed anche la struttura, i materiali ed i colori potranno essere quelli che si preferiscono maggiormente.