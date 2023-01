Bonus casa - Tutte le novità del 2023

La legge di bilancio per il 2023 ha rivisto gli incentivi destinati a chi effettua lavori in casa.

Ecco quali sono le principali novità per il nuovo anno.

Superbonus per i condomini - Nel 2023 la detrazione in questo caso scende dal 110% al 90%. Esistono pero delle eccezioni: condomini che hanno presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022 o entro il 31 dicembre 2022 (con delibere assembleari svoltesi tra il 18 ed il 24 novembre nel primo caso o entro il 18 novembre nel secondo caso), interventi di ricostruzione in seguito a demolizione, edifici da 2 a 4 unità immobiliari.

Superbonus per abitazioni unifamiliari - La scadenza del Superbonus 110% è stata prorogata al 31 marzo 2023. Per i nuovi interventi tra gennaio e dicembre 2023 la percentuale è scesa al 90% con determinate condizioni da rispettare.

Bonus barriere architettoniche - I lavori necessari per la rimozione di queste barriere godranno di una agevolazione del 75% se effettuati entro il 2025.

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus - Non ci sono novità per il bonus ristrutturazioni che rimane in vigore nella percentuale del 50% per spese non superiori ad € 96.000,00 sia per il 2023 che per il 2024. A partire dal 2024 la detrazione sarà del 36% per spese non superiori ad € 48.000,00. L'ecobonus resta nella percentuale dal 50 al 65% fino al 2024. Il sismabonus potrà essere utilizzato anch'esso fino al 2024 per interventi che devono ridurre il rischio sismico di edifici unifamiliari (50-70%) e condomini (85%).

Bonus mobili - Il bonus mobili per il 2023 sarà del 60% ma fino ad una spessa massima di € 8.000,00 e solo nel caso in cui siano stati effettuati lavori di ristrutturazione sullo stesso immobile a cui sono destinati gli arredi.

Bonus verde - Il bonus ci sarà sia per il 2023 che per il 2024. Detrazione del 36% per spese che non devono superare € 5.000,00.

Bonus facciate - Non è più previsto dal 31 dicembre 2022 ma gli stessi lavori potranno comunqu essere 'agevolati' utilizzando il bonus ristrutturazioni o l'ecobonus.

Bonus per acquisto case 'green' - Chi acquista una casa di classe energetica A o B direttamente da una impresa costruttrice avrà una detrazione del 50% dell'IVA per compravendite effettuate però entro il 31 dicembre 2023.