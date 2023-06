Zanzare in estate: il rimedio della bottiglia

In estate uno dei problemi principali da affrontare è sicuramente quello delle zanzare. Basta una finestra aperta, una porta spalancata e quel po' di umidità per ritrovarsele tra i piedi.

Ecco un metodo veloce per realizzare una trappola antizanzare fai-da-te, ecologica ed economica, sia per uso interno che per uso esterno.

Servono una bottiglia di plastica da 1 o 2 litri, un grammo di lievito di birra, 4 cucchiai di zucchero, 200 ml di acqua, un pentolino per riscaldare l'acqua e del nastro adesivo.

Tagliare in due la bottiglia con un taglio orizzontale nella parte sotto al collo, dove diventa più larga. Scaldare l'acqua nel pentolino e portarla ad ebollizione. Versare lo zucchero e mescolare fin quando non si scioglie. Lasciare raffreddare la soluzione e versarla sul fondo della bottiglia.

Aggiungere il lievito all'acqua ed inserire la parte piccola della bottiglia capovolta in quella più grande, fino a formare un imbuto. Sigillare le due parti della bottiglia con del nastro isolante.

La trappola deve essere sistemata in un luogo buio ed umido. Il trucco funziona perchè la reazione chimica tra zucchero e lievito di birra genera anidride carbonica, una delle sostanze più efficaci contro le zanzare.

L'anidride carbonica prodotta nel fondo della bottiglia risale a ritroso l'imbuto e fuoriesce dalla trappola, simulando la presenza di una preda. Gli insetti vengono attirati nella bottiglia e passeranno per l'imbuto. Una volta entrati nella trappola non riusciranno più ad uscire a causa della piccola ed unica via di fuga che è quella della parte alta della bottiglia dove si inserisce il tappo.