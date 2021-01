Risparmio di acqua ed energia: consigli e sistemi innovativi

Non è mai troppo tardi per avere nuove buone abitudini, a maggior ragione quando parliamo della possibilità di contenere il nostro impatto sull'ambiente quando siamo in casa.

Ecco quali sono alcune delle buone azioni che possiamo mettere in pratica per sprecare meno risorse.

Lavastoviglie - Utilizzarla fa già consumare meno acqua che lavare i piatti a mano. Come se non bastasse tanti modelli di ultima generazione riescono ad arrivare a meno di 8 litri di acqua utilizzata per un lavaggio o prevedono di utilizzare in base al programma impostato solamente la quantità di detersivo necessaria. Bisogna inoltre fare il lavaggio solo a carico completo ed impostandolo sempre su risparmio energetico.

Doccia digitale - Con comandi touch, questi sistemi permettono di impostare l'intensità del flusso d'acqua, la durata e la temperatura.

Risciacquo bagno - Esistono delle nuove tipologie di cassette per il bagno nelle quali si può decidere la quantità di acqua da utilizzare per effettuare lo scarico. Ci sono solitamente due comandi diversi per il piccolo volume ed il grande volume di scarico, ma esistono anche delle soluzioni ancora più avanzate che grazie ad infrarossi ottimizzano il consumo di acqua e garantiscono comunque igiene.

Miscelatori termostatici - Regolare l'acqua spesso comporta grande spreco. Per evitare questo esistono per la doccia dei miscelatori termostatici che preimpostano tutte le caratteristiche dell'acqua per evitare di farne disperdere tanta.

Miscelatori e rompigetto - In cucina ed in bagno è possibile installare dei miscelatori a risparmio idrico. Hanno delle cartucce che contengono un limitatore di portata dell'acqua ed un rompigetto aeratore che mescola l'aria all'acqua. Ci sono opzioni che permettono di risparmiare fino al 50% di acqua.