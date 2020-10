Condominio: regole di comportamento ai tempi del Covid-19

L'emergenza Covid-19 comporta una maggiore attenzione ai comportamenti non solo nei luoghi pubblici ma anche all'interno del nostro condominio, che è pur sempre uno spazio di passaggio.

Ascensore - E' necessario prenderlo una persona alla volta, a meno che non si tratti di conviventi.

Pulizie - Bisogna continuamente sanificare tutti gli ambienti, in particolar modo le scale ed i luoghi di passaggio; chi effettua le pulizie deve utilizzare guanti e mascherine monouso ed effettuarle negli orari nei quali le persone escono di casa per andare al lavoro; la sanificazione, su decisione dell'amministratore, potrebbe anche essere effettuata da ditte specializzate che devono essere pagate dai condomini.

Lavori di manutenzione - Le operazioni che non sono considerate urgenti devono e possono essere rimandate; possono continuare quelle essenziali, come per esempio i lavori di manutenzione necessari (riparazione ascensore, impianto idraulico).

Posta - La consegna della posta va effettuata senza chiedere la firma, con lettere e pacchi che vanno lasciati nella buca delle lettere o dell'ascensore.

Portiere - Può continuare a lavorare purchè indossi la mascherina e rispetti la distanza di sicurezza.

Assemblee - Devono essere sospese quelle in presenza, possono essere effettuate in videoconferenza.

Inquilino positivo al Covid-19 - Non è obbligato ad informare l'amministratore del condominio, ma deve restare in isolamento in casa ed avvertire le autorità sanitarie. Dovesse comunicarlo all'amministratore, quest'ultimo dovrà tenere la notizia per sè.