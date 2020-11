Stendino in casa: i modelli e come asciugare al meglio

Per coloro che devono necessariamente stendere i panni in casa ecco alcuni semplici trucchi che potranno aiutarli nel rendere questa pratica un po' più veloce.

Stendino in casa - Consigli per un'asciugatura al meglio

- scegliere una stanza ampia

- farla arieggiare spesso

- utilizzare i riscaldamenti o il ventilatore puntato

- per evitare che si formi umidità in casa accendere il condizionatore in modalità deumidificatore

- fare il bucato al mattino in modo tale da avere tutta la giornata per fare asciugare i panni

- prima di posizionare i panni sullo stendino, sbatteli e lasciare un po' di spazio tra un panno e l'altro

Stendibiancheri - I diversi modelli

- Stendibiancheria pieghevole classico

- Stendibiancheria elettrico (resistenze integrate nei fili che asciugano la biancheria)

- Stendibiancheria a scomparsa (si possono fissare alla parete e che quando non si utilizzano possono scomparire o quelli che non scompaiono e rappresentano un ulteriore oggetto d'arredamento)

- Stendibiacheria da soffitto (può essere manuale o elettronico ed è composto da due staffe di ferro azionate da carrucole che consentono di regolare l'altezza della superficie di stenditura)

- Stendibiancheria da giardino (forma ad ombrello e bracci rotanti per sfruttare al massimo l'azione del sole e del vento)

- Stendibiancheria per doccia (modello di tipo verticale che presenta fili nella zona bassa)

- Stendibiancheria saliscendi (si può fissare alla parete o al termosifone e presenta una superficie di stenditura mobile che è regolabile grazie all'altezza delle staffe)

Stendino in casa - Perchè no

- l'umidità derivante dai panni stesi è favorevole alla proliferazione di funghi

- l'ambiente che si crea è particolarmente pericoloso per coloro che soffrono di patologie bronchiali o polmonari (asmatici) o anche per coloro che per diverse motivazioni hanno un sistema immunitario non al top