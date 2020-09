Autunno: come risparmiare sulle utenze

Si è già tornati al lavoro e si sta per tornare a scuola. L'arrivo dell'autunno diventa così una chance per poter sistemare la situazione delle proprie utenze domestiche e cercare di risparmiare.

Ecco di seguito alcuni consigli che potrebbero tornare utili.

Luce - E' arrivato il momento di aderire ad una delle tante offerte del mercato libero. Le promozioni attive al momento permettono di avere per un certo periodo di tempo un prezzo bloccato e godere di agevolazioni che di solito non vengono forniti (sconti, voucher su altri prodotti)

Gas - Oltre ad utilizzare il mercato libero c'è da considerare la tariffa 'dual fuel'. Ossia la possibilità di attivare con lo stesso operatore sia luce che gas in modo da avere bolletta unificata ed anche qualche scontistica

Internet casa - Sono al momento presenti un sacco di offerte che garantiscono connessione illimitata ed anche chiamate gratuite verso fissi e cellulari; la cosa fondamentale prima di sottoscrivere l'abbonamento è quella di vedere se la zona in cui risiediamo è coperta dalla fibra ottica o da quella mista rame.

Tv streaming - Ad oggi è diventata parte essenziale della vita di una persona nel tempo libero; se si vuole aderire ad uno di questi pacchetti proposti è però bene scegliere attentamente solo le cose alle quali siamo veramente interessati per evitare che i costi dell'abbonamento possano salire eccessivamente

Telefonia mobile - I pacchetti oramai più convenienti sono sicuramente quelli 'all inclusive'. E' utile anche prendere in considerazione alcuni piani tariffari che vengono formulati per determinatee fasce d'età, come per esempio per gli Under 30

Conti correnti - E' preferibile forse aprirne uno nuovo, che potrebbe avere costi più convenienti rispetto a quello che stiamo utilizzando. Meglio che il conto sia online, perchè alcune banche non prevedono in questo caso l'imposta di bollo o il canone mensile.

Assicurazione auto - Valutare sempre attentamente, prima della sottoscrizione di un nuovo contratto o della conferma di quello precedente, che tipo di garanzie accessorie sono o non sono presenti. Ad ogni modo prima di procedere al rinnovo della polizza in essere è sempre meglio fare un giro per vedere se esistono tariffe più convenienti

Mutuo - In questo periodo, a causa dell'emergenza Covid-19, i prezzi delle case in generale sono scesi. E' dunque il momento adatto per acquistare casa, anche perchè sono notevolmente scesi i tassi di interesse dei mutui