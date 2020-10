Concorso straordinario 2020 scuola secondaria: come funziona

Nonostante le voci che si sono rincorse negli scorsi giorni è oramai ufficiale che la prima prova del concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria prenderà il via il prossimo 20 ottobre e si concluderà lunedì 16 novembre. I posti che sono stati inseriti all'interno del bando e che sono disponibili sono ben 32.000.

La prova scritta, che per essere superata dovrà avere un punteggio minimo di 7 (su 10), sarà effettuata al computer (sarà diversa a seconda della classe di concorso e della tipologia di posto) ed avrà la durata di 150 minuti.

Cinque quesiti a risposta aperta (per accertare le conoscenze e competenze disciplinari, didattiche e metodologiche) ed un quesito (testo in lingua inglese con domande di compresione a risposta aperta).

Per le classi di concorso di lingua inglese la prova scritta sarà interamente in lingua e prevede sei quesiti a risposta aperta. I titoli saranno valutati in questo modo: 1 punto per ogni anno di servizio, 5 punti laurea, ma verranno assegnati punti anche per dottorati di ricerca o altri tipi di laurea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 - che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 - sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Miur al seguente link.