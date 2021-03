MA-TE 2021 - Maratona digitale streaming, c'è anche l'Università di Catania

Si terrà mercoledì 17 marzo dalle 10.00 alle 20.00 MA-TE 2021: la prima maratona digitale per creare un ponte fra il mondo del lavoro e gli studenti universitari italiani attraverso i temi della comunicazione, del marketing e della tecnologia.

L’iniziativa, promossa da SAP Italia, vedrà dieci ore di diretta streaming in cui interverranno i 100 top business inspirator delle più importanti aziende che operano in Italia, per condividere con i giovani 100 diverse visioni sul futuro del marketing, della tecnologia e della società.

Un programma ricco ed eterogeneo di prospettive, modi diversi di interpretare il business, visioni per affrontare il futuro, arricchito dalla presenza di special guest: Matteo Pozzuoli, direttore marketing di SAP Italia, Grecia, Cipro e Malta; Walter Rolfo, Chairman & Founder di Masters of Magic; Giuseppe Stigliano, CEO di Wunderman Thompson Italy, Oscar Farinetti, imprenditore, Ylenia Baccaro, in arte “Ylenia”, speaker di Radio 105 ed EmaMotorsport, all’anagrafe Emanuele Sabatino, digital creator.

MA-TE rappresenta un’occasione unica per condividere nuovi punti di vista, ma anche per creare nuove connessioni e opportunità di lavoro. Agli studenti viene data infatti la possibilità, registrandosi direttamente sulla piattaforma, di inviare il proprio curriculum vitae e un eventuale progetto o lettera motivazionale alle aziende che partecipano all’iniziativa. La diretta streaming sarà aperta a tutti e fruibile gratuitamente sul sito www.matemarathon.com in qualsiasi momento nelle 10 ore di svolgimento del palinsesto, ogni intervento durerà al massimo 6 minuti.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Altea UP, Clarex, Portaltech Reply e Syskoplan Reply, che hanno riconosciuto nell’evento un’opportunità per attrarre i migliori talenti, consapevoli dell’importanza di creare nuovi momenti virtuali per dialogare con gli studenti. Necessità resa più che mai urgente in questo periodo di crisi economica e difficoltà a incontrarsi dal vivo, in cui i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro rischiano di rimanere penalizzati.

L’iniziativa, svolta in collaborazione con EDISU Piemonte (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte), ha ricevuto l’adesione di oltre venti tra Università ed Enti formativi più prestigiosi del nostro Paese: Università di Roma La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, SDA Bocconi Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Torino, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Foggia, Università di Genova, Master in Marketing e Management La Sapienza Roma, School of Entrepreneurship & Innovation Torino, IAAD di Torino e Bologna, Università del Piemonte Orientale, IULM Milano, ESCP Torino, Istituto Europeo di Design, Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, Torino City Lab-Assessorato Innovazione Città di Torino.