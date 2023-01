Le professioni del futuro, la Regione finanzia 4 corsi di formazione al Gruppo EHT

La Regione Siciliana finanzia 4 corsi di formazione al Gruppo EHT per creare ed assumere nuovi profili nell’ambito dell’Information and Comunication Tecnology (ITC). Grazie all' evoluzione dell’avviso 33, la Regione Siciliana ha trovato la soluzione per finanziare progetti formativi che svecchiano i modelli basati sulle competenze tradizionali e mirano non all’occupabilità ma all’occupazione vera e propria.

Il Gruppo EHT (60 imprese di cui la metà con sede in Sicilia), grazie al finanziamento regionale, si è impegnato ad organizzare corsi che avranno come prodotto finale figure junior di “programmatore full stack, tecnico sistemista di reti, Java Se e Front End” ed a garantire l’assunzione a tempo determinato rinnovabile di un quota pari ad oltre il 40% degli idonei.

Tali corsi sono particolarmente interessanti sia per contenuti della formazione, ben 300 ore di apprendimento su tematiche altamente innovative che si collegano brillantemente ad un mondo in continua evoluzione sia perché una cospicua parte dell’apprendimento sarà gestita con tirocini organizzati direttamente nelle aziende.

Tali imprese, dovranno poi assumere quasi la metà dei candidati e pertanto saranno coinvolte efficacemente in tutte le fasi dei corsi che si terranno sia a Catania (per alcune figure) che a Palermo.