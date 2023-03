EDU day on the road 'Microsoft' fa tappa Liceo Scientifico Majorana di Scordia

Sarà a Scordia, in provincia di Catania, il prossimo 16 marzo presso il Liceo Scientifico Majorana, la seconda tappa di EDU day on the road, l’evento Microsoft dedicato al mondo della Scuola, che anche quest’anno vedrà un momento di confronto e formazione con esperti del mondo della scuola e della didattica digitale.

Microsoft torna infatti sul territorio e, con un roadshow da nord a sud, si propone di supportare docenti e dirigenti scolastici nella complessità della transizione digitale, offrendo linee guida e suggerimenti su come cogliere le opportunità delle nuove tecnologie e avviare percorsi di trasformazione digitale, in linea con gli obiettivi del PNRR.

EDU day on the road sta attraversando tutta l’Italia in quattro tappe, fino ad aprile: dopo una prima tappa a Biella, presso l’ITIS Quintino Sella, il 16 marzo è la volta di Catania presso il Liceo Scientifico Majorana, il 21 marzo l’EDU day on the road sarà ad Agliana Pistoia, presso l’Istituto Comprensivo Bartolomeo Sestini e ad aprile arriverà a Potenza presso l’Istituto Comprensivo Domenico Savio.

EDU day on the road vedrà in una giornata alternarsi, nei diversi workshop in programma, esperti Microsoft, rappresentanti del sistema scolastico e del mondo dell’Istruzione e offrirà una guida agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per affrontare il cambiamento digitale richiesto alla scuola.

Trasformare classi e laboratori in chiave digitale consente di creare ambienti digitali in cui trasferire agli studenti competenze in linea con quelle richieste dal mercato del lavoro - anche sulle nuovissime tecnologie quali Intelligenza Artificiale e Cloud – e di fare evolvere la didattica verso le soft skills, il lavoro collaborativo e l’organizzazione basata su progetti da svolgere, sia quando gli studenti sono a scuola che dopo a casa. Tutto in modo semplice e sicuro.

Gli ingenti investimenti del Piano Scuola 4.0 sono un’occasione pressoché unica per trasformare classi e laboratori in ambienti di apprendimento moderni e digitali.

La tecnologia Microsoft aiuta dirigenti e docenti a introdurre nella didattica un approccio più collaborativo, a sperimentare e interagire sia offline sia online con la didattica immersiva, di approfondire più da vicino il coding, le materie STEM e le nuove tecnologie, dai big data, all’intelligenza artificiale, fino alla cybersecurity. Sempre valorizzando le differenze dei singoli grazie all’integrazione di strumenti in grado di supportare i diversi bisogni educativi speciali, per non lasciare indietro nessuno.

Parte di EDU day on the road anche ANP, l’Associazione Nazionale Presidi, che terrà una sessione speciale rivolta ai dirigenti scolastici dedicata alla gestione e promozione di processi innovativi nella Scuola alla luce delle opportunità del PNRR.

Durante la tappa siciliana, Microsoft sarà inoltre affiancata da HP, partner dell’EDU day on the road, che metterà a disposizione le proprie competenze ed esperienza e sarà protagonista di un workshop dedicato alla cybersicurezza negli ambienti di apprendimento ibridi.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno del Pulse EDU day on the road dove sono riportati approfondimenti sulle singole tappe e i dettagli per partecipare.