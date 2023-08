Università di Catania: al via il nuovo corso di laurea in “Medicine and Surgery”

“Medicine and Surgery” è il nuovissimo corso di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Catania. Una novità attesissima, quella del corso di Medicina e Chirurgia interamente in lingua inglese afferente al dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, che per l’anno accademico 2023-24 mette a disposizione nella sede etnea ben 60 posti.

Già da alcuni giorni, sul sito internet dell’Università di Catania, è pubblicato il bando che riporta le modalità di ammissione al primo anno, che prevedono innanzitutto l’iscrizione on line al test di selezione tramite il portale Universitaly a partire dal 18 settembre e fino al 29 settembre 2023. Contemporaneamente, i candidati devono presentare domanda di ammissione tramite il Portale Studenti – Smart Edu dell’Università di Catania, pagando – entro il 30 settembre – la tassa di partecipazione alla prova pari a 100 euro.

Le prove si terranno – simultaneamente in tutto il territorio nazionale, così come stabilito dal Decreto ministeriale 1082 del 7 agosto 2023 – nella mattinata di martedì 17 ottobre. Cento i minuti a disposizione dei candidati che dovranno rispondere a 60 quesiti concernenti discipline come biologia, chimica, fisica e matematica, ma anche riguardanti competenze di lettura e di conoscenze acquisite negli studi e di ragionamento logico e risoluzione di problemi, avendo a disposizione cinque opzioni di risposta.

L’Università di Catania terrà inoltre conto delle esigenze di eventuali candidati con disabilità o con diagnosi di Disturbi specifici dell’apprendimento, che potranno beneficiare di appositi ausili, misure compensative e di tempi aggiuntivi, indicando le proprie necessità e allegando la documentazione richiesta dal bando, al momento della presentazione della domanda. I punteggi della prova sostenuta saranno pubblicati sul portale Universitaly entro il 31 ottobre, la graduatoria finale il 7 novembre.

Da quella data e fino al 10 novembre, i candidati vincitori e assegnati potranno immatricolarsi seguendo le procedure on line previste dal Portale Studenti Unict, pagando la quota fissa di € 156,00 (comprendente la tassa regionale per il diritto allo studio per € 140,00 e la marca da bollo virtuale di € 16,00). Eventuali scorrimenti dei posti disponibili in graduatoria verranno definiti a partire dal 15 novembre.

1) La domanda di iscrizione alle prove va effettuata esclusivamente sul sito ministeriale www.universitaly.it

2) La domanda di ammissione a #Unict e il pagamento del contributo di partecipazione al test (100 euro) vanno effettuati tramite il Portale Studenti Smart_Edu (studenti.smartedu.unict.it)

3) Dal 18 al 29 settembre 2023 (pagamento contributo fino al 30 settembre)