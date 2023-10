Progetto 'Study in Sicily': percorsi internazionali per gli studenti del Mediterraneo

Il progetto Study in Sicily sarà presente a Fiera Didacta Italia – Edizione Siciliana, dal 12 al 14 ottobre 2023 negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.

Study in Sicily è un progetto della Regione Siciliana, gestito da INDIRE in qualità di organismo intermedio, ed è dedicato agli studenti del Mediterraneo. Lo scopo dell’iniziativa è incrementare la collaborazione tra la Sicilia e i paesi del Mediterraneo, e consentire agli studenti di questi paesi percorsi di studio internazionali in istituti di istruzione superiore siciliani.

Lo spazio fieristico ospiterà uno stand dedicato a Study in Sicily, dove diversi istituti di istruzione superiore della regione potranno avranno modo di confrontarsi e creare nuovi scambi e alleanze con le delegazioni dei Paesi target Study in Sicily.

Tra gli istituti presenti anche gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, UNIMED – Unione delle università del Mediterraneo, gli ITS Albatros e Steve Jobs, l’Arces, l’Accademia di Design e Comunicazione visiva Abadir, l’Accademia delle Belle Arti di Palermo e i Conservatori siciliani “Scarlatti”, “Bellini” e “Scontrino”.

Nei giorni della Fiera rappresentanti di Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria visiteranno la Regione Siciliana e Didacta Italia in particolare, per stringere accordi e dare avvio a ulteriori percorsi internazionali con i partner locali. Con questo appuntamento, Study in Sicily intende incrementare le opportunità di inclusione e partecipazione per gli studenti dell’area del Mediterraneo, con al centro la valorizzazione delle eccellenze siciliane.

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.