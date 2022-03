Università di Catania - “JustSmart”, al via le selezioni per 51 borse e assegni di ricerca

Comincia ad entrare nel vivo “Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart”, uno dei sei macro-progetti ammessi al finanziamento dalla Direzione Generale per il Coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia nell’ambito del bando per “la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”.

L’Università di Catania, infatti, ha pubblicato i bandi per le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento di 15 borse di ricerca e di 20 assegni (della durata di 16 mesi) per la collaborazione ad attività di ricerca per lo sviluppo del progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. Il progetto “JustSmart” - di cui l’Università di Palermo è capofila di un partenariato composto anche dagli atenei di Catania, Messina, Cagliari e Sassari - coinvolge i tribunali e le Corti d’Appello dei distretti giudiziari di Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo e mira all’elaborazione di un modello operativo dell’Ufficio per il Processo negli uffici giudiziari interessati. Grazie al progetto gli atenei coinvolti in “JustSmart” potranno bandire assegni e borse di ricerca per oltre 5 milioni di euro.

In particolar modo si richiede ai borsisti e agli assegnisti di ricerca di sviluppare quattro linee di intervento relativi alla definizione di moduli operativi per la costituzione e l’implementazione dell’Ufficio per il processo, all’individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati negli uffici giudiziari, all’attivazione e sperimentazione dei modelli e dei piani relativi alle azioni precedenti e, infine, alla ridefinizione dei modelli formativi e consolidamento dei rapporti tra gli stakeholder. I settori scientifico-disciplinare interessati sono quelli del diritto, dell’economia, dell’ingegneria, dell’informatica, della sociologia giuridica.

Le domande dovranno essere presentate online (al seguente link https://concorsi.unict.it/concorsi/) entro il prossimo 21 marzo. Altre 15 borse di studio, della durata di 8 mesi, saranno conferite tramite un terzo bando rivolto agli iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e Informatica. Le domande dovranno essere presentate online (accedendo dal seguente link https://www.unict.it/bandi/diritto-allo-studio/borse-di-studio) entro il prossimo 29 marzo.