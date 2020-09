Workshop di Giornalismo 2021 - “Democrazia, algoritmi, informazione”

«Media e social network amplificano il nostro attuale stato di paura e ne traggono profitto. Il coronavirus è anche una ma­lattia della comunicazione e per questo ritengo che sia­mo al punto di incontro fra natura vi­ra­le dell’informazione e natura virale del contagio».

Il professor Derrick de Kerckhove, allievo di Marshall McLuhan e tra i più autorevoli sociologi della comunicazione sul piano internazionale, sarà protagonista al Teatro Verga di Catania lunedì 5 ottobre alle ore 17.45 dell’evento “Democrazia, algoritmi, informazione” promosso dal Sicilian Post e dalla Fondazione Domenico Sanfilippo editore in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, la Scuola Superiore di Catania e il Teatro Stabile di Catania. L'iniziativa si inserisce nel solco del workshop internazionale “Il giornalismo che verrà” e costituisce un’anteprima alla terza edizione, le cui date verranno annunciate durante la serata.

L’intervento del prof. de Kerckhove sarà introdotto dalla direttrice di Media 2000 / Osservatorio Tutti Media Maria Pia Rossignaud. Durante l’evento verranno anche proiettati i video-contributi di alcune personalità del mondo dell’informazione e dei media come la data journalist e digital trainer Clara Attene, il presidente di Longanesi e già direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, la direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda, il direttore di Rai per il Sociale Giovanni Parapini, il direttore di Slow News Alberto Puliafito, i giornalisti de La Stampa Domenico Quirico (inviato), Raffaella Silipo (caporedattore spettacoli) e Guido Tiberga (caporedattore province), il direttore di Pagella Politica Giovanni Zagni. L’incontro sarà anche occasione per la consegna del premio di laurea della Fondazione DSe.

A porgere i saluti istituzionali saranno il magnifico rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, la presidente della Scuola Superiore di Catania e prorettrice prof.ssa Vania Patanè, la vicepresidente del Teatro Stabile di Catania prof.ssa Lina Scalisi e il direttore del Teatro Laura Sicignano. A condurre la serata saranno il presidente del comitato scientifico della Fondazione DSe Giuseppe Di Fazio e il direttore del Sicilian Post Giorgio Romeo.

DERRICK DE KERCKHOVE - Sociologo e accademico belga naturalizzato canadese, è direttore scientifico dell’Osservatorio Tutti Media / Media Duemila e docente al Politecnico di Milano. Allievo di Marshall McLuhan, ha diretto dal 1983 al 2008 il McLuhan Program in Culture & Technology dell’Università di Toronto. È ideatore della teoria dell’Intelligenza Connettiva e autore di diversi saggi. Le sue aree di ricerca concernono le neuroscienze, l’analisi dei media digitali e la psicotecnologia.