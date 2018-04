Sub disperso, ricerche interrotte ma si attende il robot sottomarino

I vigili del fuoco di Catania fanno sapere di aver momentaneamente sospeso le ricerche del sub disperso ieri mattina nelle acque di Aci Trezza a causa delle condizioni meteo-marine. Nel pomeriggio arriverà, con il personale del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il robot sottomarino Rov, una sofisticata strumentazione di ricerca subacquea.

Il Rov (Remotely Operated Vehicle) dei Vigili del Fuoco è un robot sottomarino con sonar e manipolatore per il recupero di oggetti o corpi, filoguidato da una postazione remota in superficie. La guardia costiera ha iniziato nella notte i pattugliamenti, sospesi intorno alle 3 e ripresi all'alba con l'ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Per la sicurezza degli stessi soccorritori, i pattugliamenti si sono fermati a 50 metri di profondità, ma il corpo potrebbe essere scivolato più giù.

G.G., sub esperto e di mezza età, potrebbe aver avuto un incidente nella fase di decompressione, manovra effettuata in risalita prima di raggiungere la superficie. I vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle attività di pattugliamento con personale nautico ed Unità Navali del Distaccamento portuale di Catania e personale del Nucleo Sommozzatori di Palermo.