Angiò, una "macelleria del pesce" unica e indimenticabile

In una delle vie più famose della città che costeggia il mare, si cela un piccolo locale capace di sorprendere anche i più scettici: il ristorante Angiò. Con il suo stile minimalista ma attentamente curato, questo locale dall’atmosfera confortevole incanta i suoi ospiti con un menu a base di pesce decisamente ricercato e innovativo. Alberto, il giovane e intraprendente proprietario di Angiò, incarna una visione di ristorazione originale nel panorama culinario locale. Il suo impegno e la sua passione si riflettono in ogni piatto servito ai clienti, offrendo loro un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Siamo abituati ad associare la qualità del pesce alla sua freschezza. Tuttavia, da Angiò, il pesce è trattato in modo unico: viene sottoposto a metodi di frollatura, tipici della lavorazione della carne. Questa tecnica, diversa dall'affumicatura o dalla marinatura, non modifica il gusto naturale del pesce, ma lo arricchisce, lo esalta, facendo emergere sapori nascosti che altrimenti rimarrebbero in secondo piano.

La frollatura consente al pesce di conservarsi e di mantenere intatti i suoi sapori anche dopo settimane. Naturalmente, ciò è possibile solo grazie agli ambienti attrezzati del ristorante, dove il pesce può essere conservato a una temperatura precisa e costante, garantendo la qualità del prodotto. Come in una vera e propria macelleria sarà possibile apprezzare gli enormi tranci di pesce che fanno bella mostra nelle celle refrigerate a vista creando così un’ambientazione decisamente atipica e originale.

Se il concetto di stagionatura e frollatura del pesce, con i suoi preparati, caratterizza l’identità di Angiò, non sono da meno i piatti proposti a menu votati all’innovazione. Per iniziare è stato servito un burro di sarde con polvere di sedano. Un connubio perfetto tra la delicatezza del burro, l'intensità delle sarde e il fresco aroma del sedano. Un piacevole piatto di benvenuto che mi ha fatto capire da subito che avrei scritto questo articolo per raccontarvi di questa esperienza.

Ho accettato il consiglio di provare le panelle con Gamberi e limone. La croccantezza delle panelle, dorate e fragranti, e la morbidezza dei gamberi, freschissimi in questo caso, creano un equilibrio di consistenze e gusti che si fondono perfettamente in un mix vincente di sapori mediterranei.

Sorprendente il Mantecato di Baccalà (tipico della tradizione culinaria veneziana) con castagne e cedro. Il baccalà, che trattato in questo modo diventa cremoso e avvolgente, si accompagna alla dolcezza delle castagne e alla freschezza del cedro, creando un piatto che cattura l'attenzione e delizia il palato. Avrei voluto ordinare un secondo piatto, davvero davvero buono credetemi.

Come primo piatto ho scelto dei Ravioli con Patate, nocciole e gambero viola, un crostaceo nobile e ricercato per le sue carni dolci. Una combinazione audace di ingredienti. Un piatto delicato, bilanciato nei gusti, certamente buono ma senza gridare al miracolo. È d’obbligo ovviamente provare gli affettati di pesce sapientemente stagionati, che racchiudono tutto il “sapore” di questo locale e ne caratterizzano l’offerta.

La consistenza delicata e il gusto intenso regalano un'esperienza gradevolissima: dalla bresaola di pesce spada alla mortadella di mare. Vi consiglio di provarli tutti e scoprire un modo di gustare il pesce diverso da come siamo abituati. Angiò è più di un semplice ristorante: è la scelta coraggiosa di proporre un viaggio gastronomico che “rompe” la tradizione nostrana, mantenendone però l’anima, guidato dalla passione e dalla maestria di Gianluca e del suo team, un'esperienza gastronomica originale che propone un modo diverso di gustare il pesce.