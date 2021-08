Un'area per cani, per lo sgambamento abbandonata all'incuria. Siamo a Vulcania, in piazza Moro, e più volte i residenti hanno segnalato al Comune la necessità di ripristinare l'illuminazione e di curare l'intera zona. Con la scarsa illuminazione di sera i proprietari degli amici a quattro zampe non vedono nulla e potrebbero anche esserci vetri o esche avvelenate letali per i cani.