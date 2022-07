Cavallino legato ad una corda e trainato da uno scooter: scatta la denuncia dell'Aidaa | Video

Un cavallino al trotto legato ad una corda trainato da uno scooter per le strade di Catania sotto il sole cocente. Dopo il video che ha scatenato le reazioni e l'indignazione del web, adesso arriva la nota dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente in cui annuncia di aver fatto partire la denuncia, per il reato di maltrattamento di animali, contro i due giovani colpevoli di questo atto di crudelltà.

"Tra le giornate di oggi e domani sarà presentata denuncia contro i responsabili del trascinamento del cavallo per le vie del capoluogo etneo, già nei giorni scorsi si erano verificati episodi simile violenza con il trascinamento di cani costretti a correre sotto il sole legati ad una corda e trascinati da una motoretta. Questo è intollerabile specialmente in queste giornate di sole cocente- scrivono in una nota gli animalisti di Aidaa - dove gli animali trascinati in questo modo ed in queste condizioni rischiano la loro stessa vita".