Arrestato un corriere della droga: in un vano segreto dell'auto trasportava quattro chili di cocaina

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto un corriere della droga che, a bordo di un’auto, stava trasportando circa 4 chili di cocaina, nascosti in un vano "segreto", realizzato appositamente per tentare di eludere i controlli. L'intervento è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria in collaborazione con la compagnia pronto impiego di Catania a San Gregorio.

Tradito dal nervosismo e dal cane antidroga

La vettura sospetta era guidata da un uomo residente a Caltanissetta, che procedeva con un'andatura anomala. Anche la il suo nervosismo ha spinto gli operatori ad effettuare una perquisizione personale e del veicolo. Il fiuto ben allenato del cane antidroga "Escort", un pastore tedesco addestrato per la ricerca di stupefacenti, ha permesso di scoprire un ingegnoso sistema di apertura della targa posteriore, dietro la quale era stata ricavata un’intercapedine all'interno del paraurti.

Dietro la targa un vano nascosto

Da quel vano di piccole dimensioni i finanzieri hanno tirato fuori tre panetti contenenti quattro chili di cocaina, come confermato dal narcotest successivamente. Oltre all'arresto del conducente, ristretto ora presso il carcere di Piazza Lanza dopo la convalida del provvedimento di custodia cautelare, è stato disposto il sequestro dell'utilitaria utilizzata per il trasporto della droga e della sostanza stupefacente che, una volta immessa su piazza, avrebbe fruttato ricavi per oltre 700 mila euro.

