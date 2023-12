Ex dipendenti del consorzio Gema, nuova protesta di fronte l'assessorato Ecologia

Ancora una mattina di protesta di fronte l'assessorato Ecologia di Catania per i circa 40 ex dipendenti del consorzio Gema I lavoratori hanno manifestato in via Pulvirenti per il mancato rinnovo del contratto: "Siamo qui per l'ennesima per rivendicare il diritto al lavoro - spiegano - Per tutta l'estate abbiamo coperti doppi e tripli turni per quanto riguardava il servizio di igiene ambientale. Alla scadenza del contratto con i 109 stabilizzati e una variante che il Comune ha approvato ci ritroviamo nuovamente qui a fare sentire la nostra voce. Chiediamo il rinnovo del contratto presso l'azienda Consorzio Gema raccolta rifiuti lotto centro Catania"