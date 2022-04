Un appartamento di via via Vittorio Emanuele prende fuoco: nessun ferito L'intervento delle squadre di vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento Sud, insieme ad un'autoscala ed un'autobotte di supporto, ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina per un incendio sviluppatosi in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Vittorio Emanuele all'altezza del civico 529, con ingresso da via Plebiscito. Il rogo ha interessato l'interno dell' appartamento ed il tetto dello stabile abitato ed in ristrutturazione. L'intervento delle squadre di vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento Sud, insieme ad un'autoscala ed un'autobotte di supporto, ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Le cause scatenanti sono in corso di accertamento. Non sono stati segnalati intossicati o feriti.