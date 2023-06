Incidente in viale Moncada, auto cappottata nei pressi del San Marco: ferita una ragazza

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato questa notte in viale Moncada, a Librino, nei pressi dell'ospedale San Marco. Una ragazza, infermiera tirocinante presso lo stesso nosocomio, poco dopo la mezzanotte stava rientrando a casa con la sua utilitaria quando si è schiantata contro un'auto parcheggiata in un punto poco visibile della strada, facendo poi un salto di diversi metri e cappottando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La protagonista del sinistro ha riportato un profondo taglio al braccio, come reso noto da alcuni testimoni, residenti della zona, che hanno prestato i primi soccorsi.