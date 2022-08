Inciviltà, ragazzi indisturbati scendono le scale di piazza Europa con gli scooter | Video

La scena surreale, postata sui propri canali social dal consigliere comunale Giuseppe Gelsomino, in cui si vede un gruppo di giovani scendere le scalinate della piazza e immettersi nella carreggiata. Il grido d'allarme del consigliere: "Abbiamo bisogno di un controllo vero in città, cosa dobbiamo aspettare per fare qualcosa?"