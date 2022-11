Belpasso, scontro tra due camion durante la Reunion Club 2022 | Video

Al termine dell'esposizione "Reunion 2022", svoltasi ieri a Belpasso, due camion impegnati in una sorta di "sfida" si sono scontrati, riportando seri danni alla carrozzeria. La manifestazione era regolarmente autorizzata. Il Sindaco Daniele Motta, una volta appresa la notizia, si è detto profondamente amareggiato per quanto accaduto, in quanto non era prevista alcuna corsa