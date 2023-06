Aeroporto, inaugurato il nuovo Sparkling Bar | Video

Il nuovo locale, dalla connotazione di Sparkling Bar, offre una panoramica sulle eccellenze italiane per un consumo immediato al bancone o con la possibilità di consumare comodamente al tavolo per i passeggeri che hanno attese più lunghe. Il nuovo Sparkling Bar di Fontanarossa offre un totale di 32 posti, tra posti al bancone e sedute con tavolini. A regime, offrirà lavoro a 40 persone, tutte neoassunte. L’offerta wine è ricca, con svariate etichette di Contadi Castaldi, ma anche con un’ampia selezione di vini da diverse regioni, a partire ovviamente dalla Sicilia. Disponibile anche un’ampia selezione di caffetteria e croissanteria dolce e salta, con succhi, bevande e dolci, insieme a piatti unici per primo o secondo, e taglieri di salumi e formaggi di alta qualità.