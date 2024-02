Sant'Agata, al via la festa: le candelore e la sfilata delle carrozze del Senato

Diretta

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania. Questa mattina come vuole la tradizione, le candelore delle corporazioni cittadine si danno appuntamento in piazza Duomo per la tradizionale sfilata davanti alla cattedrale, al palazzo degli elefanti e in via Etnea. Da Palazzo degli Elefanti partiranno poi le due settecentesche Carrozze del Senato.

Per la prima volta, il sindaco non vi salirà. "Non perchè io voglia sovvertire la tradizione, ma per dare un segnale ai miei concittadini. La seguirò a piedi perchè desidero trasmettere l'idea che prima di essere Sindaco sono un semplice cittadino e che la carica è ad esclusivo servizio della comunità". Al suo posto saliranno tre ragazzi di scuola media che hanno descritto nel modo migliore come immaginano la Catania che sarà.

Il consiglio comunale, rappresentato dal presidente Sebastiano Anastasi, ha invece proposto che su una delle due carrozze del Senato sia presente la madre di una ragazza vittima di un brutale femminicidio, "in rappresentanza di tutte le donne uccise da ignobili mani assassine".