Un inizio d’anno col botto

Cosa fare a capodanno?

Inizia il periodo più festoso dell’anno e la fatidica domanda torna in auge, all’interno delle varie chiacchierate in famiglia o tra amici.

L’idea perfetta ve la suggerisce Virtu Ferries, compagnia di navigazione maltese che opera da Malta verso la Sicilia e viceversa grazie a due moderni, rapidi ed affidabili catamarani ad alta velocità di oltre 100 metri ciascuno: una favolosa vacanza nell’arcipelago maltese, che dista dalla nostra regione appena 80km!

Le festività natalizie a Malta sono molto sentite e l’intera isola si ricopre di magia. Fin dal ponte dell’Immacolata e fino a quello dell’epifania troverete un’atmosfera da fiaba colma di luci, ottimo cibo, musica e colori. Gli appuntamenti in programma sono davvero tanti e vi basterà cogliere al volo i numerosi vantaggi che Virtu Ferries propone in questi giorni, per viaggiare in totale comodità grazie ai catamarani di ultima generazione che in un’ora e 45 minuti vi condurranno verso la vostra fantastica vacanza.

Sono previste numerose corse giornaliere al fine d’aumentare la comodità e flessibilità della tratta. I bambini viaggiano gratis ed i biglietti sono rimborsabili!

(https://fairylandmalta.com/)

Malta celebra il Natale fra tradizione ed innovazione, troverete molteplici mercatini ricchi di opere artigianali e soprattutto il Presepju, il protagonista delle festività natalizie: la natività e la grotta, i pastori ed i paesaggi sono gli elementi predominanti frutto della creatività degli artigiani maltesi. Ogni piazza dei villaggi ed anche le aiuole che abbelliscono le strade sfoggiano presepi di varie dimensioni.

La Valletta, capitale maltese, sarà caratterizzata dall’allestimento di Fairyland, un grande villaggio dedicato al Natale che aprirà le porte a grandi e piccini, offrendo loro una stupenda vista dall’alto grazie alla meravigliosa ruota panoramica Rudolph’Wheel.

L’allegria, le luci e la musica di Malta vi attendono per trascorrere insieme le festività, all’insegna dei sorrisi, del relax, ma anche dell’ottima compagnia dei propri amici e del buon cibo.

Visita Virtu Ferries - Home e prenota subito!

I posti sono in rapido esaurimento!