Autovia Puglisi apre le porte a Dacia Jogger: vivi un’emozionante avventura con la tua famiglia

Quando Dal 19/03/2022 al 20/03/2022 Orario non disponibile

Siete pronti a tornare a vivere viaggi avventurosi e nuove esperienze, sulla strada del comfort e dello spazio, insieme alla vostra famiglia? Allora rimettetevi subito in carreggiata e venite a scoprire Nuovo Jogger, l’innovativo familiare 7 posti firmato Dacia, che vi aspetta presso gli show room di Autovia Puglisi con due imperdibili porte aperte.

Un evento aperto a tutta la famiglia, per condividere due giornate dedicate alla rivoluzione del quattro ruote, dove i dettagli e la quotidianità convergono in un unico veicolo che scatenerà in voi il desiderio di partire verso mete sempre nuove. Protagonisti indiscussi saranno la modernità, il design, la comodità e la sostenibilità.

A Piano Tavola (Belpasso - CT) e a Catania, la concessionaria Dacia Autovia Puglisi lancerà il modello Nuovo Jogger. Disponibile con 5 o 7 posti, è un veicolo unico sul mercato che propone l’essenziale al miglior rapporto qualità prezzo, riuscendo a garantire comfort e spazio in abbondanza, fino alla terza fila.

Con la lunghezza di un’auto familiare, l’abitabilità di un multispazio e le caratteristiche di un SUV, Nuovo Jogger è il compagno ideale per la vita di tutti i giorni, ma anche per viaggi all’insegna delle nuove scoperte, in grado di rispondere alla necessità di grandi spazi e al desiderio di vita all’aria aperta.

L’altra protagonista del porte aperte di sabato 19 e domenica 20 marzo è proprio la famiglia moderna, quella che necessita di soluzioni pratiche e versatili e che ama vivere momenti intensi. Proprio per questo, in occasione della presentazione del nuovo quattro ruote, Autovia Puglisi vi darà la possibilità di immortalare il vostro amore in una foto con stampa istantanea.

In queste due giornate, focus dell’evento sarà anche la sostenibilità, rappresentata dalla completa reinvenzione delle brochure con le specifiche tecniche dei modelli, attraverso una nuova idea “a carta zero”. Questo nuovo sistema, che coniuga ambiente e digital, prevede la presenza di un QR Code da cui è possibile scaricare il depliant, riducendo al minimo i consumi di carta e gli sprechi di spazio, minimizzando la produzione di rifiuti e salvaguardando i nostri bellissimi alberi.

Cosa aspettate a venirci a trovare? Scoprite tutti i vantaggi del Nuovo Jogger by Dacia presso Autovia Puglisi e approfittatene per godervi un innovativo week end in compagnia della vostra famiglia.

Porte aperte sabato 19 e domenica 20 marzo.