A Catania un weekend di test-drive per provare l'amatissimo crossover Volkswagen: quando e dove

"Cambiar car è una scelta di vita, believe me!". La celebre battuta di Guido Nicheli in "Vacanze di Natale" 1983 è sempre attuale e sottolinea come la decisione di comprare una nuova auto sia sempre importantissima per ogni persona e per ogni famiglia.

Sul mercato automobilistico, però, vengono presentate costantemente delle novità e non c'è modo migliore che effettuare un test-drive, per provare le funzionalità e le performance della nuova vettura, per trovare il modello più adatto alle proprie esigenze.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, in quella che sarà anche un'apertura straordinaria di domenica, presso Comer Sud Volkswagen, in Viale del Commercio a Misterbianco, si svolgerà l’Open Weekend per presentare il nuovo T-Roc Sport. Potete prenotare il test-drive su Volkswagen T-Roc Sport il 18 e il 19 novembre a questo indirizzo.

Il Nuovo T-Roc, con oltre 20.000 vendite da inizio anno, è la Volkswagen più amata dagli italiani. Oggi la famiglia T-Roc si allarga e si è completa proprio grazie a T-Roc Sport.

T-Roc Sport è "Stile sportivo, Anima Confident", ma quali sono le caratteristiche che rendono il T-Roc Sport un modello così desiderato? T-Roc Sport, che è in edizione limitata, si prefigura come un’aggiunta di pregio rispetto alla versione Life, poiché unisce sapientemente accessibilità, tecnologia e sportività, rappresentando il connubio perfetto fra sportività e funzionalità, combinando armonicamente dettagli che donano alla vettura una personalità ancora più distintiva.

T-Roc Sport si fa subito notare grazie ai cerchi Grange Hill da 18’’ di colore nero che regalano alla vettura un aspetto più aggressivo e dinamico. Gli esterni, inoltre, sono impreziositi dai cristalli posteriori oscurati al 65%, mentre gli interni sono invece arricchiti dalla funzionalità e dal tocco digitale del climatizzatore automatico bizona “Climatronic” con comandi touch.

Non potete perdere la promo lancio da 169 € al mese. Trovate tutte le informazioni e potete prenotare adesso un test drive per sabato 18 e domenica 19 novembre presso lo showroom Comer Sud Volkswagen di Misterbianco (CT) a questo indirizzo.