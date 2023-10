Gallery







Abbandono e negligenza affliggono il Cimitero di Passopisciaro a Castiglione di Sicilia. Con soli tre giorni rimanenti all'osservanza dell'importante commemora dei Santi e dei Defunti, molti di noi, in osservanza della tradizione, si impegnano a onorare e adornare le ultime dimore dei nostri cari defunti. Tuttavia, quest'anno la vetustà e l'incuria che affliggono un piccolo cimitero in Sicilia stanno gettando un'ombra su queste sacre celebrazioni.

Non si tratta di un cimitero in una grande città, ma di un piccolissimo, seppur di recente costruzione. Cimitero situato nel comune di Castiglione di Sicilia. Costruito tra gli anni '60 e '70, si erge, quasi paradossalmente, difronte all'imponente versante Nord dell'Etna, incastonato tra una cornice di luoghi affascinanti, vigneti rinomati di Solicchiata e Passopisciaro. A poche centinaia di metri da esso, si trova il storico palazzo "Majorana", luogo in cui il celebre fisico Ettore Majorana trascorreva i suoi periodi estivi o le festività per dedicarsi ai suoi studi. Tuttavia, come ho tristemente constatato, il cimitero è ormai ridotto ad un luogo di abbandono. L'erba alta, cespugli incolti e un generale senso di abbandono dominano il paesaggio sacro destinato a coloro che hanno concluso il loro viaggio sulla terra.

Questo scempio non solo offre una visione tristemente indecorosa, ma rappresenta una vergogna sia per chi visita, sia per i defunti stessi. Chi gestisce il municipio di Castiglione sembra, purtroppo, ignorare il fatto che questo cimitero è parte integrante della loro responsabilità. Ritengo sia fondamentale fare un appello. È necessario prendere i provvedimenti appropriati per ripristinare la dignità di questo luogo, rendendo onore ai nostri cari che riposano in pace. Non lasciamo che l'abbandono cancelli la sacralità dei luoghi che custodiscono le nostre memorie e testimonianze affettive.