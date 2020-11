"Chiuso in casa, da 2 settimane aspetto esito del tampone molecolare fatto dall'Asp"

Mi chiamo Luca ed ho 42 anni, dal 25 ottobre sono chiuso in casa perché ho avuto sintomi da covid. Prenotato un tampone antigenico rapido il 30 ottobre lo faccio e risulto positivo, segnalato all'Asp di Catania 10 giorni dopo - cioè il 9 novembre - vengono a farmi il molecolare. Da allora non ho avuto più notizie sull'esito. Sono passate 2 settimane ed è impossibile contattare l'Asp! Prego voi dI portare alla luce questi disservizi perchè so che come me ci sono altri malcapitati. Nel frattempo non ho più sintomi e mi è tornato gusto e olfatto. Sto perdendo guadagni da lavoretti che faccio saltuariamente in quanto disoccupato ( Luca Gravina).