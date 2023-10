Via Famà, 8 · Civita

Ecco la situazione nella quale versa Via Famà, centro storico di Catania, quasi ogni giorno. Questi cumuli di rifiuti si trovano ai due capi della strada e sono un biglietto da visita veramente degradante per il centro storico di Catania frequentato dai turisti e soprattutto per coloro che vi abitano. Invito l'assessore competente a intervenire immediatamente