E' vergognoso ogni anno succede la stessa cosa distruggono gli alberi delle mimose nelle proprietà private per poi venderle per strada. Queste persone non hanno neanche una licenza, non pagano neanche il suolo pubblico. Il sindaco dovrebbe mettere un divieto a queste bancarelle abusive e gli alberi di mimose sarebbero ancora integri. Sono stati rotti i rami totalmente senza parlare delle violazioni di domicilio introducendosi illegalmente dentro le proprietà Private ora basta.