Elogio al servizio di spazzamento delle strade

Resto ogni volta stupita nel vedere l' abnegazione con cui viene effettuato lo spazzamento della strada. Da solo con il suo mezzo o supportato dal collega a piedi che convoglia il materiale, l' operatore alla guida effettua una meticolosissima pulizia: a volte scende perfino dal mezzo per spostare qualcosa che si ostina a non voler finire nella spirale delle spazzole. Un plauso quindi al servizio in questione, ai suoi operatori così validi, e un monito per noi "utenti" così pronti a lamentarci sempre: contribuiamo a NON sporcare le strade con i nostri comportamenti.