Subito dopo il Duomo nel Giardino Pacini c'è un bellissimo parco giochi (uno dei pochi in centro) in cui vanno tante famiglie con bambini catanesi e turisti di varie nazionalità. Sarebbe utile sistemare le panchine, aggiungere qualche cestino e tenere in ordine questa area luogo di incontro e di relax per molti, grandi e piccini.